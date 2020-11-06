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Amasya'da nostaljik tramvay için imzalar atıldı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın hayata geçirmeyi planladığı nostaljik tramvay projesi kapsamında etüt ve fizibilite çalışmaları için imzalar atıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın hayata geçirmeyi planladığı nostaljik tramvay projesi kapsamında etüt ve fizibilite çalışmaları için imzalar atıldı.


Yeşilırmak kenarından Ferhatarası mevkiindeki Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ne kadarki 7 kilometrelik güzergahta hizmet vermesini planladıkları projenin tarihi şehre önemli kazanımlarının olacağını belirten Belediye Başkanı Sarı, “Bugün tramvayımızın yapılabilmesi için zemin etüt ve fizibilitesinin imza töreni için bir araya geldik. Eğer uygun görülür ve bulunursa tramvay projemizin ilk adımını da bugün burada atmış olacağız” dedi.


RAYSİMAŞ Genel Müdürü Murat Güler ise, “Amasya tarihi ile turistlik özellikleri ile ön planda olan bir şehrimiz. Bu şehrin tramvay hattına güzergah, istasyon, depo alanlarını belirleme ön fizibilite çalışmalarını yapma adına destek vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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