Amasya'da okullardaki güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Amasya'da ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında okulların güvenliğine yönelik uygulanan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, “Ülkemiz genelinde okullar ve çevresinde meydana gelen olaylarda yüzde 19,8'lik bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum projenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Bu yıl da il genelindeki okullarda gerek güvenlik tedbirleri, gerekse salgın tedbirleri bakımından bir eksiğin bulunmadığına değinen Vali Masatlı, Okullarımızın temizliği düzenli olarak yapılmakta, öğrencilerin maske kullanımı, teneffüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Ancak şunu iyi bilmeliyiz ki, bu salgını ancak aşılama ve toplumsal bağışıklıkla ortadan kaldırabiliriz. Bu yüzden henüz aşılarını yaptırmayan velilerimizi, evlatlarımızın okullarına sağlıkla devam edebilmesi için aşılarını yaptırmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Okul çevresinde bulunan metruk binalar sıkı şekilde takip edilirken gençleri zararlı maddelerden uzak tutmak için kolluk birimlerinin bilgilendirme ve denetimlerini sürdürdüklerini anlatan Masatlı, “Güvenlik kamera sistemleriyle okul binaları da sıkı şekilde izlenmekte ve art niyetli şahıslara fırsat verilmemektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin okullarında güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için ilgili kurumlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Bu noktada velilerimizin ve okul aile birliklerinin de okul idarecilerimize ve kolluk birimlerimize yardımcı olması önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda kurum müdürleri ile okul aile birliği başkanları görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün de yer aldı.