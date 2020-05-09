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Amasya'da organ bağışçılarının isimlerinin yaşatılacağı parka fidanlar dikildi

Amasya’da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği bahçesinde oluşturulan Organ Bağışçılar Parkı’na fidanlar dikildi.

Amasya'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği bahçesinde oluşturulan Organ Bağışçılar Parkı'na fidanlar dikildi.


Etkinliğe katılarak toprakla buluşturduğu fidanlara can suyu da veren Vali Dr. Osman Varol, bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen çok sayıda hastaya umut olan vatandaşların isimlerinin yaşatılacağını belirterek parkın oluşmasında emeği geçen fedakar sağlık çalışanlarını tebrik etti.


Etkinlikte AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve sağlık çalışanları da yer aldı.

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