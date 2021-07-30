Amasya'da ormanlarda piknik yapmak yasaklandı

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada orman yangılarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapılmasının 2 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ateşli piknik yapmaları ayrıca anız ve bahçe artıklarını yakmaları hava sıcaklığının yükseldiği ve kuru ot/çalılık miktarlarının fazla olduğu bu günlerde orman yangınlarında artışa neden olduğunun belirtildiği açıkladı vatandaşların kasten ya da kusurlu davranışları nedeniyle yurdun değişik bölgelerinde çok büyük orman yangınlarının çıktığı bu durumun aynı zamanda millî güvenliği, kamu düzenini ve vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem oluşturmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacıyla tarım arazileri ve ormanlık alanlarda orman yakma, yerleşim yerlerine zarar verme gibi sabotaj eylemleri gerçekleştirdiklerini gözlenmekte olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamda ildeki ormanların vatandaşlar tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altında olduğu, ormanlardaki yangın riskinin ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığının 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 1.07.2021 tarih ve E-23635644-249-10814 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Amasya İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şöyle;

1-01.08.2021- 30.09.2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır. 2-İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır. 3- Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00 dan sonra müsaade edilmeyecektir. 4-Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. 5 -Genel Kolluk Kuvvetleri (İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri) ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere belediye başkanlığına bağlı zabıta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler, sorumluluk alanlarına giren köy muhtarlıkları ve kaymakamlıklarda mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. 6-Komisyonumuzca alınan il kararları İlde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ilçelerde ise kaymakamlık vasıtası ile köy muhtarlıklarına duyurulmasına karar verilmiştir.