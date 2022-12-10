Amasya'da ot yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde ırmak kenarında çıkan ot yangını çevrede paniğe yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde mezarlık yakınında Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan otlar, akşam saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangında alevler göğe yükseldi. Çıkan yangını, Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Koyuncu, “Yeşilırmak set kenarında yangın çıktı. Yangın, itfaiyemiz ve emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu söndürüldü. Korkulacak hiçbir durum yok" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.