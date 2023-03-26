Amasya'da otomobil bariyere çarparak takla attı: 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bariyere çarparak takla atan otomobildeki anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, Dutluk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Balcı'nın (43) kullandığı 06 BFK 258 plakalı otomobil Tokat'ın Niksar ilçesinden Amasya'ya doğru yakınlarına iftara giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üstüne çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve çocukları Mahmut (9), Mustafa (14) ile Sudenur (19) Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.