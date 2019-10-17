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Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a bağlı Sazlıca köyü mevkiinde Vahit Yılmaz kontrolündeki 05 DN 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada Sürücü Vahit Yılmaz ve araç içerisinde bulunan Elmas Arslan ve Yasemin Çevik yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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