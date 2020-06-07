İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Amasya’da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Amasya-Çorum karayolu üzeri Doğantepe mevkinde bu sabah 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Gürhan U.'nin kontrolündeki 34 AAF 789 plakalı otomobil, ana yoldan çıkarak ekili arazilerin olduğu bölgeye doğru uçtu. 200 metre boyunca sürüklenen araç, arazi içinde bulunan sulama deposuna çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.