Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bir dinlenme tesisinin önünde oldu. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Melih K. (26) yönetimindeki 05 AAL 459 plakalı otomobil, geç saatte anayol üzerinde yaya olarak yürümekte olan Doğan Sarıçoban'a çarptı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 35 yaşındaki Sarıçoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.