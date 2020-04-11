İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor

Amasya’da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor.

Amasya'da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Amasya genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.


Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.


SYDV tarafından zarflara konulan paralar, polis ekiplerini tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı söylenerek ve kolonya tutularak hak sahiplerine teslim ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.