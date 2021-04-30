Amasya'da sağanak

Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Bir anda başlayan sağanak yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Gök gürültüsüyle devam ederek etkisini yitiren sağanak daha sonra hafif şekilde yağmaya devam etti.

Rögarlar taştı

İlçede farklı noktalarda rögar kapakları taştı. Bazı mahallelerde yağmur suları rögardan taşarak küçük su birikintileri oluşturdu.