Amasya'da sağanak yolları dereye çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Amasya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları adeta dereye çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar otobüs duraklarına sığındı.

Amasya'da şiddetli yağmur il merkezindeki bazı güzergahlarda yolları adeta dereye dönüştürdü. Araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşarken, sokaktaki vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. İl merkezinde metrekareye 16 kilograma yakın yağış düştüğü kaydedildi.

Ali Erdal adlı vatandaş, “Uzun yıllardır ilk defa Amasya'da böyle yoğun bir yağış gördük. İnanılmazdı. Yollar dereye döndü desek az bile ifade etmiş oluruz” diye konuştu.