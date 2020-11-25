İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Amasya’da sahibinin elinden kaçan boğa trafiğin altını üstüne getirdi.

Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiğin altını üstüne getirdi.


Çevredekilere ve araçlarda bulunanlara korkulu anlar yaşatan boğayı uzun süre kimse durduramadı. İhbar üzerine boğanın kaçtığı Ziyapaşa Bulvarı istikametine Amasya Belediyesi görevlileri geldi. Bir iş yerinin otoparkında kıstırılan boğa uyuşturucu iğneyle vurulması sunucu sakinleştirilerek sahibine teslim edildi.


Boğanın ortalığı adeta birbirine kattığını anlatan Adem Partal adlı vatandaş, genelde Kurban Bayramı dönemlerinde karşılaştıkları duruma çok şaşırdıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.