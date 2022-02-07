İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde samanlıkta sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 100 balya saman kül oldu.


Taşova ilçesine bağlı Hacıbey köyünde Oktay Kara'ya (38) ait tek katlı eski evden dönme samanlıkta sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla yangına Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yanı sıra köylüler müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.



100 balya saman kül oldu


Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 balya saman yanarak küle döndü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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