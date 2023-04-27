İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da şeker pancarı eken çiftçi sayısı iki kat artarak 8 bine ulaştı

Amasya’da şeker pancarı ekimi yapan çiftçi sayısı iki kat artarak 8 bine ulaştı.

Amasya'da şeker pancarı ekimi yapan çiftçi sayısı iki kat artarak 8 bine ulaştı. Bu durum bölgede pancar üretiminin artmasını amaçlayan Amasya Şeker Fabrikası yöneticilerini sevindirdi.


Geçen yıl 60 bin dekar alanda üretim yapıldığını açıklayan Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, “Alınan tedbirler ve yapılan iyileştirmelerle pancar ekim taahhüdümüz geçen seneyi ikiye katlayarak 125 bin dekara ulaşmıştır” dedi.


Her zaman destek verdikleri çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Özarslan, “Pancar ekerek hem fabrikamızın hem de ülkemiz şeker ihtiyacının karşılanması noktasında katkıda bulunan tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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