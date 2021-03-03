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Amasya'da semt pazarı geçici olarak kapatıldı

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Amasya’nın Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarı geçici olarak kapatıldı.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarı geçici olarak kapatıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Amasya'nın “çok yüksek riskli” iller içerisinde yer almasından dolayı salgınla mücadelede ek tedbirler alındı. Taşova İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar alarak semt pazarı geçici süreliğine kapatıldı.


Taşova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını kapsamında belirlenen kriterlere göre ilimizin ‘çok yüksek riskli' iller içerisinde yer almasından dolayı salgınla mücadelede ek tedbirler alınma gerekliliği oluşmuştur. 03 Mart 2021 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlarımızın çok yoğun şekilde bir araya gelmekte olduğu ve Perşembe günleri açılan semt pazarını geçici bir süreyle kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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