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Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Amasya’da bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı silahla vurarak öldürdü.

Amasya'da bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı silahla vurarak öldürdü.


Olay, Amasya'nın Suluova ilçesi Eraslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.A (45) isimli şahsı vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.A (45) ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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