İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da sis denizi görenleri mest etti

Amasya’da etkili olan sis ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Amasya'da etkili olan sis ortaya güzel görüntüler çıkardı. Bin 59 rakımlı Yassıçal köyünden aşağı bakıldığında ortaya çıkan siz denizi görenleri mest etti.


Sıcaklığın düşmesiyle beraber etkili olan sis yerleşim yerlerinin üzerini kapladı. Bin 59 rakımlı Yassıçal köyünden görüntülenen sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bırakırken vatandaşlarda o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


Kendilerini bulutların üzerinde hissettiklerini belirten Sinan Harmancı, “Uzun zamandır böyle manzarayla karşılaşmamıştım. Gerçekten çok güzeldi” diye konuştu.

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