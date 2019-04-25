Amasya'da soğan dikim alanı yüzde 30 arttı

Türkiye'de soğan üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il olan Amasya'da bu yıl dikim alanı yüzde 30 arttı.

Geçen yıl 57 bin 530 dekar alanda soğan ekimi yapılırken, bu oran bu yıl 74 bin 325 dekara yükseldi. Bu yükselişte soğan fiyatlarındaki sürekli artış etkili oldu. Ailesiyle birlikte soğan üretimi ve satışı yapan Oğuz Çelik, “Bu yıl arazisi olan herkes soğan ekti. İklim koşulları iyi giderse Temmuz ortalarında soğan fiyatları tüketicinin alışı 1,5 TL olur” dedi.

Pazar ve marketlerde soğanın kilo fiyatının 8-10 TL'ye kadar çıktığına değinen Çelik, “Bu bizim de vicdanımızı sızlatıyor. 10 TL'ye soğan almak, patates almak tüketici için zor. Dünyanın parası tutuyor. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Maliyetlerimiz çok yüksek” diye konuştu.

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Amasya'daki tarlalara çalışmaya gelen Mehmet İder, geçen seneki fiyatlardan dolayı ekimlerin arttığını gözlemlediğini anlattı.

Geçen yıl 350 dönüm alanda soğan hasat ederken, bu yıl 430 dönümlük sahaya ekim yapan Selami Koçak da soğanı para etmediği dönemde çürüdüğü için dökmek zorunda kaldığını söyledi.