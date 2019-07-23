Amasya'da soğan hasadı başladı

Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde soğan hasadı başladı.

İlk ürünler hasat edilerek iç piyasada satışa sunuluyor. Bu yıl soğan üreticileri, soğanın pahalı olması sebebiyle tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından şikayetçi. Üreticiler market ve pazarda yüksek fiyattan satılan soğanın bu yıl tohum fiyatlarını etkileyeceğinden de endişe ediyor.

Amasyalı soğan üreticisi Seyhan Torun, “Amasya Taşova Alpaslan köyünde yaşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Şu anda soğan toplamaya başladık. Ocak ayında yeri hazırlanıp, şubat ayında dikiliyor. Ondan sonra iki kere çapası oluyor. Temmuz ayında da sökmeye başlıyoruz. Soğan ekim işlemi kıska (soğanın küçüğü) ekmek isteyen kıska ekiyor. Tohum soğanı olarak da ekilebiliyor. 15-20 liraya kadar çıktı fiyatlar. O yüzden fazla eken olmadı. Biz bu soğanı söktükten sonra eve götürüp evde kesip çuvallıyoruz. Bütün çocuklar falan herkes uğraşıyor ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ürünü pahalıya alıyoruz ama işlem diktiğimiz veya hasadını yaptığımız zaman ucuza satıyoruz. Bu sefer de bize maliyetini bile alamadığımız oluyor. O yüzden fiyatların biraz yükselmesi lazım” dedi.

Soğan kesim işlemini gerçekleştiren Güngör Torun, “Bizim işimiz bu. Burada bu şekilde söküp hazırlıyoruz. Eve götürüp keseceğiz. Şimdi boş kalmamak için elimde bir iki oyalanıyorum burada, kesmeye. Emeği çok. Fiyat yok. Soğan iki gün böyle güneşte duracak, çamurları kuruyacak” diye konuştu.