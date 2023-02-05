Amasya'da sünnet düğününde maganda kurşunuyla ölüm

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir sünnet düğününde magandanın tabancasından çıkan kurşununun isabet ettiği genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemibükü köyünde bir sünnet düğününde silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada mermi Murat Kurt'un (28) başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Kurt, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahla havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen K.K. (17) gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kurt, Dörtyol köyünde defnedilecek.