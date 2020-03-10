İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da taksimetre denetimi

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya’da taksimetre denetimi yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya'da taksimetre denetimi yapıldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı odaklı faaliyetleri programı kapsamında Amasya Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Amasya'da faaliyet gösteren takoğraf servisleri ile ticari taksilerde kullanılan taksimetre ve taksimetre muayene servislerine ani denetimler yapıldı. Yapılan taksimetre denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin süreceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.