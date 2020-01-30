Amasya'da teknoloji bağımlılığına son

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 'Profesör Doktor A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi'nde teknoloji bağımlılığına son vermek adına ‘Tasarla Yap Oyna' etkinliği yapılacak.

Merzifon Profesör Doktor A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi'nde öğrenciler, kitap okuyarak yorumlama, doğayla iç içe olma, atık malzemeleri değerlendirme gibi birçok anlamlı uygulamalara imza atıyor. Bunların yanı sıra yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına son vermek için ‘Tasarla Yap Oyna' etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında çocuklar, velileriyle birlikte 08 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14.00'te hayallerindeki ya da ailelerinin çocukluğunda oynadığı oyuncaklara benzer oyuncaklar tasarlayacak. Tasarladığı ve yaptığı oyuncaklarla oynayacak olan çocuklar, çağın hastalığı teknoloji bağımlılığından uzak duracak.

Ebeveynleri etkinliğe davet eden Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, “Değerli anne ve babalar, çocukluğunuzda yapmış olduğunuz oyuncakları şimdi de çocuğunuzla birlikte tasarlayıp, yapıp, oynayabilirsiniz. Böylece çocuğunuzla birlikte hem eğlenceli, öğretici, mutlu bir zaman geçirip hem de çağımızın hastalığı teknoloji bağımlılığına son verebilirsiniz” dedi.