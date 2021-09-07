Amasya'da tespit edilen hazer çizgili kaplumbağaları kayıt altında

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çayırköy'de yaşadığı tespit edilen hazer çizgili kaplumbağası kayıt altına alındı.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmayan çizgili kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün çalışması sonucu tespit edildi. Yaklaşık 200 kaplumbağanın doğal ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için görevlilerin yanı sıra köylüler de sorumluluk üstlendi.

Sulak alanı temizlemesi ve birçok zararlı canlıyı yemesiyle bilinen ender türdeki sevimli kaplumbağaların yaşadıkları gölette izleme ve takip çalışmaları sürüyor.