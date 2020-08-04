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Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Amasya-Tokat karayolunun Aydınca mevkinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Necati Yılmaz hakimiyetindeki 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi ile sürücü Necati Yılmaz yaralı kurtarılırken, araç içinde bulunan eşi Cennet Yılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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