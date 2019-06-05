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Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağında İlhami Çolak (35) idaresindeki 05 AH 313 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Gencehan Öztürk (34) idaresindeki 06 AF 6747 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Mustafa Çolak (2) ve Tuba Nur Çolak (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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