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Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'a giden Davut Fındık (65) yönetimindeki 28 KA 020 plakalı hafif ticari araçla Celil Çelik yönetimindeki 05 LN 596 plakalı şeker pancarı yüklü traktör çapıştı. Kazada sürücü Davut Fındık ile eşi Seher Fındık (63) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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