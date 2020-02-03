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Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Can Nergiz'in kullandığı 05 AAJ 229 plakalı otomobil ile Adem Yılmaz idaresindeki 55 ACM 59 otomobil çarpıştı. Kazada Neslin Yılmaz(39), Salih Esad Yılmaz (10) ve Neslihan Yılmaz (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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