Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Güneş (26) kullandığı 06 BJB 803 plakalı otomobili ile Amasya'dan Taşova istikametine seyir halinde iken, Hastane Kavşağı'nda Yusuf Kemal Öztürk (50) idaresindeki 05 AL 140 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu Yusuf Kemal (50), Nergiz (38), Gökalp (18) ve Umay Gökçe Öztürk (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.