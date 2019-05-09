İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Güneş (26) kullandığı 06 BJB 803 plakalı otomobili ile Amasya'dan Taşova istikametine seyir halinde iken, Hastane Kavşağı'nda Yusuf Kemal Öztürk (50) idaresindeki 05 AL 140 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kaza sonucu Yusuf Kemal (50), Nergiz (38), Gökalp (18) ve Umay Gökçe Öztürk (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.