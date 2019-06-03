Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.O'nun (34) kullandığı 58 SH 394 plakalı traktör, Dereli köyü istikametinden Taşova istikametine seyir halinde olduğu sırada köy çıkışında bulunan virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan M.O. (34), K.C. (30), G.D. (33) ve K.E.O.(4) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.