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Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Gül'ün (38) kullandığı 41 H 9655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Hüseyin (38), Ömer (29), Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı. Yaralılar, Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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