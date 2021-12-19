Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Amasya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 28 yolcu yaralandı. Kazada yaralanan bir yolcu, “Eğlenerek geliyorduk. Araç önce zikzak çizmeye başladı, sonra devrildi" dedi.

Ordu'dan Nevşehir Kapadokya'ya geziye giden Doğan Sarı yönetimindeki 52 ABJ 427 plakalı tur midibüsü, dönüş yolunda Amasya'nın Çavuşköyü civarında kontrolü kaybederek devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 28 kişi yaralandı.

?Nevşehir Kapadokya'daki gezilerinin ardından dönüşe geçtiklerini belirten kazazede yolculardan Lale Gürsoy, “Eğlenerek geliyorduk. Güle oynaya. Birden araç zikzak çizmeye başladı. Önce normal sandık. Kontrol kayboldu, devrildik. Sonrasında olanları hatırlamıyorum” diye konuştu.

Vali yaralıları ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Masatlı yaptığı açıklamada, “Nevşehir'den gelen tur otobüsü yolların kaygan ve yağışlı, şoförün de kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Mecitözü'ne sevk edilmiş. Diğer 24 yaralı ilimiz devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.