Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların bu yılki doğumları bereketli başladı. Üç koyun beşiz yavruladı.

Doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu belirten işletme müdürü Muhammet Altıparmak, “Sezon sonunda 5 bin 500 ile 6 bin arasında kuzunun doğmasını bekliyoruz” dedi.

Hepsi sağlıklı doğan kuzular ve anneleri için teknik elemanlar ile personelin 24 saat nöbet sistemiyle çalıştığına değinen Altıparmak, sevimli yavruların birkaç gün anneleriyle birlikte tutulduktan sonra özel bölmelere alınıp sürü yönetimine alıştırıldığını söyledi.

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilerek 2010 yılında TİGEM adına tescillenen Bafra ırkı koyunlar et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Damızlık olarak satışındaki talep üzerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.