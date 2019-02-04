Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 16,3 kilo uyuşturucu ele geçildi

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lirayı bulan 16,3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde il merkezine bağlı bir köyde Dursun D. adlı şahsın evi ve eklentilerinde yapılan aramada 12 kilo 620 gram skunk, 2 kilo 810 gram kubar esrar, 862 gram toz esrar, hassas terazi ile dijital el kantarı bulundu. Piyasa değeri 300 bin lirayı bulan ve toplam ağırlığı 16 kilo 292 gram olan uyuşturuculara el konulduğu operasyonda ‘Puslu' adlı narkotik arama köpeği de görev aldı.

Yakalanan şüpheli Dursun D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.