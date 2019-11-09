Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Amasya'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Meray uygulama noktasında durdurulan 34 BYZ 221 plakalı araçta S.A. ve Y.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 41.90 gram metanfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu madde satarken kullanılan yaklaşık 200 tane şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin Amasya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.