Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilen bir araç Buğdaylı Mahallesi'nde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada; 13,80 gram metamfetamin, 8,70 gram esrar, 1,30 gram gelen toz esrar, şeffaf poşet içerisine sarılı uyuşturucu madde içiminde kullanılan kırık cam boru ve 2 adet sigaralık kağıda sarılı 1,64 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Z.K., Y.Ö. ve R.K. isimli şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.