İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya’nın Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya'nın Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suluova ilçesinde yapılan operasyonda B.S, R.Y, V.M ve H.E. isimli şahısların eşyaları ve üzerinde yaptıkları aramada 129.05 gram toz esrar, 104 adet uyuşturucu uyarıcı özelliği olduğu değerlendirilen sentetik hap, 77.56 gram kubar esrar ele geçirdi.


Şahıslar, “uyuşturucu madde ticareti” yapma suçundan gözaltına altına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.