İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinden Amasya istikametine doğru yapılan uygulamada 34 FM 4356 plakalı araç Suluova uygulama noktasında alınarak, araç içerisinde yapılan aramada aracın el freni kapalı haznesinde gizlenmiş vaziyette toplamda 184 adet ekstasy hap ve 8 adet fişek ele geçirildi.


Araçta bulunan E.C.D., U.D.A., Y.B. ve O.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.