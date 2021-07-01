İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Amasya’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şahıslar adliyeye çıkarıldı.


A.G, Ö.G, R.T.G, M.A.K ve A.S tutuklandı. B.G ile S.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.