İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Amasya’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışma kapsamında Amasya il merkezi, Merzifon ve Suluova'daki 8 farklı adreste 7 şüpheli şahsın yakalanması için Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.


E.K, A.Ş, D.D, S.E, H.Y, G.Ö ve H.E isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları operasyonda ikametlerde yapılan aramada 23 adet sentetik ecza ve 3,01 gram toz esrar ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.