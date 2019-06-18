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Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Amasya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Amasya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu (KOM) ekipleri, 55 ABN 828 plaka araçla İ.K., F.Ü.,ve E.K. isimli şahısların İstanbul'a gittikleri ve Amasya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Merzifon Meray Kavşağı'nda araç durduruldu. İ.K. ve F.Ü. isimli şahısların olduğu belirlendi. Yapılan üst aramasında İ.K. isimli şahsın üzerinde 10.40 Gram skunk maddesi ve 2,60 gram toz esrar maddesi elde edildi. E.K. isimli şahsın ayrı geleceği ihtimali üzerine ekipler ilçe girişinde yapılan uygulamada saat 03.00 sıralarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu. Araç içerisinde E.K. isimli şahsın olduğu tespit edildi. E.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1,43 gram cebinde, bin 524,5 gram eşyasının içinde toz esrar ele geçirildi.


Şahıslar, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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