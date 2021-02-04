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Amasya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Amasya’nın Taşova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Taşova'da ikamet eden C.K, F.S. ve İ.A. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucu 480 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan C.K ve F.S. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. İ.A. isimli şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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