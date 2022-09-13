Amasya'da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı

Amasya'da Ahilik haftası dolayısıyla vatandaşlara ahi pilavı ve helva dağıtıldı. Vali Mustafa Masatlı ile Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse pişirilen yemekleri ikram etti.

Vali Masatlı, “Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır” dedi.

Emek ile alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkârların Ahilik haftasını kutlayan Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Köse ise “Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur” diye konuştu.

Kentte yılın ahisi, ustası, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verilen programın ardından işyerleri dolaşılarak esnaflara çiçek dağıtıldı.