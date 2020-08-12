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Amasya'da yangın: 5 dönüm alan zarar gördü

Amasya’nın merkeze bağlı Sarılar Mahallesi’nde Asaf Ahmet Sözeri’ye ait meyve bahçesinde meydana gelen yangında, bahçe içerisinde bulunan meyve ağaçları yanarak zarar gördü.

Amasya'nın merkeze bağlı Sarılar Mahallesi'nde Asaf Ahmet Sözeri'ye ait meyve bahçesinde meydana gelen yangında, bahçe içerisinde bulunan meyve ağaçları yanarak zarar gördü.


Yaklaşık 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle, elma, ayva, ceviz, kavak ağaçlarının bulunduğu alan zarar görürken, arsanın bitişiğinde Şakir Karakaş'a ait sebze ekili bir bahçe de yangından dolayı zarar gördü.


Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçiler maddi zarara uğradı.

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