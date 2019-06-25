Amasya'da Yaz Kur'an Kurslarının açılışı yapıldı

Bayezid Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla Yaz Kur'an Kursu açılışı yapıldı.

Kur'an kursları açılışını Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu birlikte gerçekleştirdi. İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız yüce Rabb'imizin bize verdiği en güzel, en kıymetlerden biridir. Onlar gözaydınlığımız, efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın ifadesiyle ‘gönül meyvemiz'. Bunlar, Rabb'imizin bize verdiği bir emanettir” dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Çocuklarımız İslam ahlakını öğrenecekler ve bunun öğrenirken de her zaman bir arada olmanın, bu yaz döneminde boş zamanları böyle hayırlı işlerle geçirmelerinin keyfine varacaklar. Hepinize iyi bir öğrenim, iyi bir kurs dönemi diliyorum” diye konuştu.

Camide çocuklar ilahiler söyledi, dualar etti. Vali Varol, resim yarışması ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

17 Haziran'da başlayan Yaz Kur'an Kursları 8 hafta sürecek. Amasya genelinde 7-14 yaş arası 12 bin 650 çocuk yaz Kur'an kurslarına katılacak.