Amasya'da yeni hasat dönemi başladı

Hasat öncesi açıklama yapan Amasya Valisi Osman Varol, “TİGEM'e ait Gökhöyük Tarım Merkezinde işletme idaremizle birlikte bir hasat şenliği bir hasat etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 7 bin 800 dekarlık alanda bir buğday ekilişi var. Bununla ilgili hasat çalışmaları başladı devam ediyor. Biz de bugün bu çalışmaların bir bölümüne katılacağız. Tabii tarım işletmemiz bizim için çok önemli bir taraftan burada tarımsal faaliyetler öbür taraftan da çok önemli hayvancılık etkinlikleri var. Malumunuz olduğu üzere burada yetiştirilen Bafra koyunumuz Türkiye'de çok ilgi görmekte. Verimi çok yüksek bir ırk. İşletmemizin bu verimli gayretli çalışmalarından dolayı müdürümüzün şahsında burada tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum ben. Tarım gerçekten ülkemiz için çok önemli ama Amasya'da çok önemli bir tarım şehri. Bunu çok çeşitli ürün gamından ve ciddi miktarda üretimlerinden anlayabiliyoruz. Biz de elimizden geldiğince mümkün olduğu kadar çalışmaların içinde olmaya gayret ediyoruz. Bugün de onlardan birini gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu buğday hasadı ile ilgili çalışmamızdan sonrada malumunuz ülkemizin çok önemli politikalarından olan kenevir ekimi ile ilgili burada da bir uygulamamız var. 40 dönümlük bir alanımız var kenevir ekimi yapılan. Hep birlikte, buradaki ekiple birlikte kenevir ekili alanda da bir incelemede bulunacağız. Ben basın mensuplarına da alakalarından dolayı da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış öncesinde dua edilip kurban kesilmesinin ardından Amasya Valisi Osman Varol, biçerdöver koltuğuna oturarak hasat şenliğini başlatmış oldu.Hasat şenliğinin ardından Kenevir ekili alanda incelemelerde bulunan Vali Varol, “Malumunuz olduğu üzere devletimizin bir politikası olarak kenevir ekilişi yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Özellikle Samsun merkezli, Vezirköprü merkezli olarak uygulanan bir politika mevcut. Bunun malumunuz olduğu üzere bir çok alanda kullanımı mevcut. Burada Gökhöyük Tarım İşletmemizle bu ürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla özellikle tohumluk üretim üzerine bir çalışma yapıyor, bugün burada incelediğimiz alanda 40 dönüm bir ekiliş var. Ayrıca Vezirköprü'de de sözleşmeli olarak 126 dönümlük bir alanda kenevir ekimi yaptırdı Gökhöyük Tarım İşletmemiz. Toplam bu 166 dönümlük alanda 10 ton civarı tohum elde edilmesini planlıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde artacak olan üretimde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı tohumun karşılanması için önemli bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

Hasat şenliğine ayrıca Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve Gökhöyük Tarım İşletmesi çalışanları katıldı.