Amasya'da yoğun sis etkili oldu, kartpostallık manzara oluştu

Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi. Yeşilırmak'ın kıyısında ve şehre hakim mevkilerde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Harşena Kalesi'nin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağının etrafı sis bulutlarıyla kaplandı. Çakallar mevkisinden o anları heyecanla izleyen restoran işletmecisi Hasan Ertürk, “Sis muhteşem. Şehzadeler şehrimizin kalesindeki anlı, şanlı bayrağımız muhteşem dalgalanıyor. Bu manzara 10 yılda bir görülür” dedi.

Trafiğe çıkan sürücülerin yavaş ilerlediğine değinen vatandaşlardan Kenan Pala da “Çocukları okula bırakırken güçlük yaşadık. Ama sis de Amasya'nın güzelliğine güzellik kattı” diye konuştu.