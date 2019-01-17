Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gittikleri memleketleri Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkisinde gizli buzlanma dolayısıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ile Ahmet Metin olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan toplam 35 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taşova'da bir dinlenme tesisi işleten Cemal Özcan, “Kazadan yarım saat önce molaya durmuşlardı. Yola çıktıktan yarım saat sonra kaza haberini aldık” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.