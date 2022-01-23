Amasya'da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 12 yaralı

Amasya'da karla kaplı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Giresun yönüne giden Emrah Kızılay yönetimindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplı yolda kontrolden çıkarak savruldu. Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 35 yolcudan yaralanan 12 kişi ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.