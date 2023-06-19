Amasya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 5 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Otobüsteki vatandaşların Erzincan'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a doğru hareket eden vatandaşların içinde bulunduğu Serkan Can'ın kullandığı 34 ZC 8114 plakalı yolcu otobüsü, Amasya merkez Alpaslan Türkeş Bulvarı civarında önünde seyreden İbrahim T. yönetimindeki 36 AAK 415 plakalı tıra arkadan çarptı. Ön camı kırılan otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Bir vatandaş ön kısımda sıkışarak yardım bekledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan Binali Aksungur, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. 13 kişinin içinde bulunduğu öğrenilen otobüste Binali Aksungur, Ali Efe, Sedat Mete, Yadigar Akbaba ve Aliye Yıldız yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir yakınlarının cenaze töreni için gittikleri Erzincan'dan dönerken kazayı yaşadıklarını belirten Meral Duran, “Erzincan'da katıldığımız cenazeden dönüyorduk. Kaza olunca bir anda ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.